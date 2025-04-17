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        Çay'da "hafızlık merasimi" düzenlendi

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde imam hatip lisesi ile ortaokulunda eğitim alarak hafız olan öğrenciler için merasim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 13:32 Güncelleme: 17.04.2025 - 13:36
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        Çay'da "hafızlık merasimi" düzenlendi
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde imam hatip lisesi ile ortaokulunda eğitim alarak hafız olan öğrenciler için merasim yapıldı.

        İlçede "Hafızlık Projesi" kapsamında imam hatip lisesi ile ortaokulunda eğitim alan 12 öğrenci için İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda merasim gerçekleştirildi.

        Çay İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akif Türk, törende yaptığı konuşmada, "Buradaki 12 öğrencimiz, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Hafızlarımızın yetişmesinde büyük emek sarf eden öğretmenlerimize ve ailelerine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından hafızlık eğitimini tamamlayan 12 öğrenciye plaket takdim edildi.

        Törene, öğretmenler, öğrenciler ve veliler, katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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