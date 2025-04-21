Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da kan bağışlayan her vatandaşa 10 fidan hediye edildi

        Türk Kızılay Afyonkarahisar Kan Bağış Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte kan bağışlayan her vatandaşa 10 fidan hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 16:36 Güncelleme: 21.04.2025 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da kan bağışlayan her vatandaşa 10 fidan hediye edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Kızılay Afyonkarahisar Kan Bağış Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte kan bağışlayan her vatandaşa 10 fidan hediye edildi.

        2 gün süren etkinlikte 372 ünite kan alınırken 3 bin 500 fidan doğaya armağan edildi.

        Ülke genelinde yapılan "1 kan 10 fidan" kampanyası çerçevesinde 372 ünite kan toplandı.

        Bağışçılara verilen 3 bin 500 fidan da toprakla buluşmak üzere doğaya armağan edildi.

        Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Ali Mumcu, kan bağışının sürekli ve önemli ihtiyaç olduğunu vurgularken organizasyona fidan bağışı desteği veren iş insanı Necati Uçar'a, organizasyona katılım sağlayan kan bağışçılarına ve özveri ile çalışan Afyonkarahisar kan merkezi çalışanlarına teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        İstanbul'da kaçak ilaç! Değeri: 400 milyon TL!
        İstanbul'da kaçak ilaç! Değeri: 400 milyon TL!
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu!
        Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu!
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kiş...
        Afyonkarahisar'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kiş...
        Afyonkarahisar'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Afyonkarahisar'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        İşçi servis midibüsüyle otomobil çarpıştı: 12 yaralı
        İşçi servis midibüsüyle otomobil çarpıştı: 12 yaralı
        Afyonkarahisar'da servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi...
        Afyonkarahisar'da servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi...
        AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Arslan, Çay'da incelemelerde bulundu
        AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Arslan, Çay'da incelemelerde bulundu
        Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı