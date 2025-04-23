Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Koyu Beşiktaşlı engelli Zafer Altınışık'ın hayali gerçek olacak

        Afyonkarahisar'da geçirdiği trafik kazası sonucu yatağa bağımlı olan 38 yaşındaki Zafer Altınışık'ın Beşiktaşlı oyuncularla tanışma hayali gerçek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 16:08 Güncelleme: 23.04.2025 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Koyu Beşiktaşlı engelli Zafer Altınışık'ın hayali gerçek olacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar'da geçirdiği trafik kazası sonucu yatağa bağımlı olan 38 yaşındaki Zafer Altınışık'ın Beşiktaşlı oyuncularla tanışma hayali gerçek oluyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, 2009'da geçirdiği trafik kazasının ardından engelli kalan Altınışık'ın, Beşiktaşlı futbolcularla tanışma hayalini Kızılören Kaymakamı Bilal Çitil'e anlattığı belirtildi.

        Yapılan isteğe kayıtsız kalmayan Çitil'in de Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın desteğiyle Altınışık'ı, 25 Nisan'da Beşiktaş Park Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Hatayspor maçına götüreceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Maç öncesi siyah beyazlı futbolcularla bir araya gelecek olan Zafer, futbolcularıyla fotoğraf çektirip, imzalı formasına kavuşacak. Ardından Kaymakam Bilal Çitil ile maçı tribünden takip edecek. İstanbul gezisi kapsamında bir vapur turuna da katılacak olan Zafer Altınışık, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi'nin ardından Topkapı Sarayı'nı da ziyaret edecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        "Gerçek gündemimiz"
        "Gerçek gündemimiz"
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        Silivri Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edildi
        Silivri Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edildi
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Bakan Yerlikaya: Yıkım ihbarı alınmadı
        Bakan Yerlikaya: Yıkım ihbarı alınmadı
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Fethiye'de paraşüt faciası! 2 kişi kayalıklara çakıldı
        Fethiye'de paraşüt faciası! 2 kişi kayalıklara çakıldı
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Kalbin yakıtı 12 süper gıda
        Kalbin yakıtı 12 süper gıda
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da polislerden özel bireylere 23 Nisan kutlaması
        Afyonkarahisar'da polislerden özel bireylere 23 Nisan kutlaması
        Afyonkarahisar'da bir çocuğu yaralayan köpeğin sahibine para cezası
        Afyonkarahisar'da bir çocuğu yaralayan köpeğin sahibine para cezası
        Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Kavas, 23 Nisan dolayısıyla temsili ola...
        Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Kavas, 23 Nisan dolayısıyla temsili ola...
        Emirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği
        Emirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği
        Afyonkarahisar'da tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaral...
        Afyonkarahisar'da tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaral...
        İhsaniye'de uçurtma şenliği yapıldı
        İhsaniye'de uçurtma şenliği yapıldı