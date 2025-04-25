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        Afyonkarahisar'da tır ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 10:33 Güncelleme: 25.04.2025 - 10:33
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        Afyonkarahisar'da tır ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

        M.E, (23) idaresindeki 42 KR 765 plakalı tır, Kırkgöz Mahallesi'nde A.E'nin (39) kullandığı 45 AGT 895 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Kazada, kamyon sürücüsü ile araçtaki G.S, yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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