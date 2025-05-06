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        Çekyalı sanatçı Eva Strejcova, 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde sahne aldı

        Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin beşinci gününde Çekyalı sanatçı Eva Strejcova, sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 22:08 Güncelleme: 06.05.2025 - 22:13
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        Çekyalı sanatçı Eva Strejcova, 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde sahne aldı
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        Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin beşinci gününde Çekyalı sanatçı Eva Strejcova, sahne aldı.

        Afyonkarahisar Müzesi'nin fuaye alanında gerçekleşen festivalde, Çekyalı sanatçı Eva Strejcova, piyano resitali sundu.

        Strejcova, konserlerinde seçkin eserlerini seslendirdi.

        Sanatseverler ise konsere ilgi gösterdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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