Çekyalı sanatçı Eva Strejcova, 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nde sahne aldı
Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin beşinci gününde Çekyalı sanatçı Eva Strejcova, sahne aldı.
Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 24. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali'nin beşinci gününde Çekyalı sanatçı Eva Strejcova, sahne aldı.
Afyonkarahisar Müzesi'nin fuaye alanında gerçekleşen festivalde, Çekyalı sanatçı Eva Strejcova, piyano resitali sundu.
Strejcova, konserlerinde seçkin eserlerini seslendirdi.
Sanatseverler ise konsere ilgi gösterdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.