Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adreslerinde gözaltına alınan şüpheliler, sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu 3 şüphelinin geçmiş dönemde DEAŞ ile iltisaklı olduğunu belirledi.

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