Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 1 kişi gözaltına alındı
Afyonkarahisar'da çıkan kavgada bir kişinin burnunu kıran şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da çıkan kavgada bir kişinin burnunu kıran şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kafeye alkollü gelen M.O.Ç, (23) burada bir süre sonra çevreye rahatsızlık verdi.
Müşterilerin şikayeti üzerine M.O.Ç, çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldı.
M.O.Ç, yumruk vurduğu O.C'nin burnunu kırdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
O.C, hastane de darp raporu alarak M.O.Ç'den şikayetçi oldu.
Polis ekipleri, M.O.Ç'yi gözaltına aldı.
Öte yandan kavga anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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