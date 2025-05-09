Afyonkarahisar'da düğünlerde havaya ateş eden 10 kişiye 42 bin 462 lira ceza
Afyonkarahisar'da düğünlerde havaya silahla ateş açan 10 kişiye para cezası kesildi.
Afyonkarahisar'da düğünlerde havaya silahla ateş açan 10 kişiye para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünlerde silahla havaya ateş eden 10 şüphelinin görüntü kaydına ulaştı.
Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin adreslerinde 4 kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 65 mermi ele geçirildi.
Adli işlem yapılan şüphelilere, 42 bin 462 lira idari para cezası uygulandı.
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