Devlet Tiyatrolarının raylar üzerindeki tiyatrosu "Vagon Sahne" Afyonkarahisar'da öğrencilerle buluştu

Afyonkarahisar'da öğrenciler, "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerinde sahnelenen "Masal Treni" adlı tiyatro oyununu izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında oyunun sergileneceği tren, Afyonkarahisar'daki Ali Çetinkaya Tren Garı'na geldi.

Burada öğrenciler, raylar üzerindeki sahnede "Masal Treni" adlı tiyatro oyununu izlemenin heyecanını yaşadı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın, AA muhabirine, Afyonkarahisar'a gelen vagon sahneyi izlemeye 500'ün üzerinde öğrenci ve ailesinin katıldığını söyledi.

Masal Treni oyununa yoğun ilginin gösterildiğini anlatan Altın, "Burada çocuklarımız eğleniyor. Akşam da yine 'Misafir' adlı bir oyunumuz olacak. Ücretsiz olan bu oyunları izlemesi için Afyonkarahisarlıları davet ediyoruz." ifadesini kullandı.