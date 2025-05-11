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        Başmakçı'da "Geleneksel çocuk oyunları" şenliği yapıldı

        Başmakçı Şehit Öğretmen Birol İrfan Aşkar İlkokulu ile Fatih İlkokulu ortaklaşa "Geleneksel çocuk oyunları" şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 13:34 Güncelleme: 11.05.2025 - 13:34
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        Başmakçı'da "Geleneksel çocuk oyunları" şenliği yapıldı
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        Başmakçı Şehit Öğretmen Birol İrfan Aşkar İlkokulu ile Fatih İlkokulu ortaklaşa "Geleneksel çocuk oyunları" şenliği düzenlendi.

        Belediye Şehir Stadyumu'nda düzenlenen etkinlik, öğrencilerin hem eğlenmesini hem de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlarla tanışmasını sağladı.

        Etkinlikte öğrenciler, mendil kapmaca, ip atlama, sek sek, yağ satarım bal satarım gibi geçmişten günümüze ulaşan oyunlarla doyasıya eğlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Filiz, bu tür etkinliklerin çocukların sosyal gelişimine katkı sağladığını belirterek, emeği geçen okul yöneticilerine, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.

        Şenliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Filiz'in yanı sıra ilçe genelindeki okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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