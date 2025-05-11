Vali Yiğitbaşı, Ayazini köyünü ziyaret etti

Vali Yiğitbaşı, konuklarına kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtarak, bölgenin tarihi ve kültürel değerlerine dikkat çekti.

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunun 2025 yılı 10. toplantısı vesilesiyle kente gelen üyelerle Frigler döneminden kalma kaya mezarları, sığınaklar, kiliseler ve oyma kaya yapılarıyla adeta bir açık hava müzesi niteliğinde ziyaret sırasında, tarihi mekanları inceledi.

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