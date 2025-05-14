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        Afyonkarahisar'daki motokros şampiyonalarında çocuk sporcu yoğunluğu yaşanacak

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da düzenlenecek Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası'nda yaklaşık 80 çocuk yarışacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 11:06 Güncelleme: 14.05.2025 - 12:12
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        Afyonkarahisar'daki motokros şampiyonalarında çocuk sporcu yoğunluğu yaşanacak
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        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da düzenlenecek Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası'nda yaklaşık 80 çocuk yarışacak.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Afyonkarahisar Belediyesi iş birliğinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde 17-18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek organizasyonlara, 12 Avrupa ülkesinden sporcu katılacak.

        Organizasyonun yapılacağı alanda ise hazırlıklar sürüyor.

        TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında motokrosta Afyonkarahisar'da düzenlenecek üç şampiyonanın beşinci kez gerçekleştirileceğini söyledi.

        - "Yurt dışından 30 sporcu bekleniyor"

        Şampiyonalara katılımın ağırlıklı olarak genç ve çocuklardan oluşacağını vurgulayan Akülke, şunları kaydetti:

        "Organizasyonda çocuk sporcularda 80'e yakın katılım olacak. Çocuk sporcular, ilerleyen yıllardaki dünya şampiyonlarımız, Topraklarımız, Kenanlarımız olacak. Afyonkarahisar'da bu anlamlı günde motorlarını sürecekler. Spor turizmi kapsamında yaptığımız organizasyonlarda en önemli hedefimiz, gençlerin bu spora entegre olması ve kötü alışkanlıklardan kurtulmasıdır."

        Akülke, Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası ve BMU Motokros Şampiyonası'na Afyonkarahisarlı iki genç sporcunun katılmasının sevindirici bir gelişme olduğunu dile getirdi.

        Sporcuların organizasyonda 7 kategoride yarışacağına değinen Akülke, "50 cc, 65 cc'den başlayarak veteran gruba kadar gidecek. Türkiye Şampiyonası'na 120 sporcu bekliyoruz. Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası ve BMU Motokros Şampiyonası'na da yurt dışından yaklaşık 30 sporcu bekliyoruz. İnşallah bu hafta sonu 150 sporcuyla start alacağız." diye konuştu.

        Akülke, pazar günü akrobasi şovun olacağını belirterek, Afyonkarahisarlıları Türk bayraklarıyla yarışa davet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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