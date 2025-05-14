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        Afyonkarahisar'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da akrabalar arasında alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 12:25 Güncelleme: 14.05.2025 - 12:25
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        Afyonkarahisar'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da akrabalar arasında alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        İddiaya göre Ramazan D. (49), alacak meselesinden aralarında husumet bulunan ağabeyi Osman D. (50) ile Selçuklu Mahallesi 1526 Sokak'taki villada tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Osman D'nin oğlu Mustafa D, (28) tabancayla amcası Ramazan D'ye ateş etti.

        Ramazan D, Osman D. ile kavgayı ayırmaya çalışan Yusuf D. (59) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ramazan D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, Mustafa D'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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