Afyonkarahisar'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre Ramazan D. (49), alacak meselesinden aralarında husumet bulunan ağabeyi Osman D. (50) ile Selçuklu Mahallesi 1526 Sokak'taki villada tartışmaya başladı.

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