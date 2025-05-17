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        Afyonkarahisar'da koparılmasının cezası 557 bin 212 lira olan "Eber sarısı" korunuyor

        Afyonkarahisar'da koparıldığında 557 bin 212 lira cezası bulunan endemik bitki türü "Eber sarısı"nın bulunduğu alanlar korunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 15:05 Güncelleme: 17.05.2025 - 15:05
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        Afyonkarahisar'da koparılmasının cezası 557 bin 212 lira olan "Eber sarısı" korunuyor
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        Afyonkarahisar'da koparıldığında 557 bin 212 lira cezası bulunan endemik bitki türü "Eber sarısı"nın bulunduğu alanlar korunuyor.

        Eber sarısı, Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri sınırlarındaki Eber ile Akşehir göllerinin çevresinde bulunan alanlarda yetişiyor.

        Koparılması yasak Eber sarısına zarar verildiğinde 557 bin 212 lira idari para cezası uygulanıyor.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bahar aylarında çiçeklenen Eber sarısının yetiştiği bölgelerde kontrol ve koruma faaliyetleri yürütüyor.

        Ekipler, çevrenin korunmasına yönelik bölgede bilgilendirme de yapıyor.

        Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, Eber sarısının koparılması veya herhangi bir yere taşınmasının yasak olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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