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        Afyonkarahisar'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 12:32 Güncelleme: 26.05.2025 - 12:45
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        Afyonkarahisar'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        M.A. idaresindeki 03 VV 643 plakalı minibüs, Organize Sanayi Kavşağı'nda E.Ç. yönetimindeki 39 AG 773 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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