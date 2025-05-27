Çay'da "Anadolu'nun ayak izleri" gösterisi yapıldı
Çay Pazarağaç Ali Necip Altan Ortaokulu ve Pazarağaç İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı "Anadolu'nun ayak izleri" halk oyunları gösterisi sunuldu.
Çay Pazarağaç Ali Necip Altan Ortaokulu ve Pazarağaç İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı "Anadolu'nun ayak izleri" halk oyunları gösterisi sunuldu.
Belediye Amfi Salonu'nda öğretmen Feray Gökalp ve öğrencilerin hazırladığı gösteri ilgi gördü.
Pazarağaç Belediye Başkanı Şevki Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akif Türk ve Okul Müdürü Fatma Arısoy'a programa verdikleri destekten dolayı plaket takdim etti.
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