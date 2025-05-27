Çay'da "Anadolu'nun ayak izleri" gösterisi yapıldı

Pazarağaç Belediye Başkanı Şevki Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akif Türk ve Okul Müdürü Fatma Arısoy'a programa verdikleri destekten dolayı plaket takdim etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.