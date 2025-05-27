Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "25. Afyonkarahisar Caz Festivali" başladı.

İkbal Termal Otel'deki festivalin açılış konserinde, şef Kemal Günüç yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kent Orkestrası ile solist Salim Dündar sahne aldı.

Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Başkadem, açılışta yaptığı konuşmada, Anadolu'da yapılması zor olan caz festivalinin çeyrek asra ulaştığını söyledi.

Festivalin ücretsiz olduğunu dile getiren Başkadem, şu ifadeleri kullandı:

"Biz, Anadolu'nun çok özel festivaliyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle festivalimiz 6. yılında uluslararası boyuta çıktı. Prag ile kardeş festival olduk ve 20'inci yılındayız. Dünyanın hiç bir yerinde böyle bir sürdürebilirlik yok. Bizim yarattığımız konsept Türkiye'deki bir çok vakfa örnek oldu."

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik de kentte düzenlenen sanat, spor ile farklı alanlardaki etkinliklerin gelişimi ve kalkınması için destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.