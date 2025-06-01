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        Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte trenin çarptığı minibüsün sürücüsü yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı minibüsün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 20:14 Güncelleme: 01.06.2025 - 20:14
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        Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte trenin çarptığı minibüsün sürücüsü yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı minibüsün sürücüsü yaralandı.

        Eskişehir-Denizli seferini yapan 7617833 sefer sayılı yolcu treni, ilçenin Kumalar Sokağı'ndaki kontrolsüz hemzemin geçitte, M.Ç'nin kullandığı 03 AEM 078 plakalı minibüse çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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