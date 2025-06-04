Sandıklı'da haşhaş tarlaları çiçeklendi

Afyonkarahisar - Antalya kara yolu güzergahındaki aracıyla haşhaş tarlasının önünde duran Asım Yıldız, "Yılın bu mevsimi ilçemizin dört bir yanında bu manzarayla karşılaşmak mümkün."dedi.

İlçede sonbaharda ekimi yapılan haşhaş tarlaları, mayıs ve haziranda çiçek açıyor.

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