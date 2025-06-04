Afyonkarahisar'da yıl sonu resim sergisi müzik dinletisi ve okul kermesi etkinliği yapıldı

Etkinlikte okul öğretmenleri, okul korosu ve üniversite müzik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin de yer aldığı çeşitli grupların canlı müzik dinleti sunuldu.

Öğrenciler tarafından sulu boya, kuru boya, pastel, yağlı boya gibi çeşitli tekniklerle yapılan tablolar sergilendi.

Afyonkarahisar'da Neriman İbrahim Küçükkurt Ortaokulu tarafından düzenlenen yıl sonu resim sergisi, müzik dinletisi ve okul kermesi etkinliği gerçekleştirildi.

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