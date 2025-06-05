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        Afyonkarahisar'da çevre yollarında bayram hareketliliği yaşanıyor

        Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkanlar trafikte yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 15:50 Güncelleme: 05.06.2025 - 15:58
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        Afyonkarahisar'da çevre yollarında bayram hareketliliği yaşanıyor
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        Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkanlar trafikte yoğunluk oluşturdu.

        Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla Ege ve Akdeniz Bölgelerine hareket edenler, Afyonkarahisar-İzmir ve Afyonkarahisar-Antalya kara yollarında yoğunluğa neden oldu.

        Güvenlik önlemlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, denetimlerde sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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