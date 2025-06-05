Afyonkarahisar'da çevre yollarında bayram hareketliliği yaşanıyor

Güvenlik önlemlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, denetimlerde sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla Ege ve Akdeniz Bölgelerine hareket edenler, Afyonkarahisar-İzmir ve Afyonkarahisar-Antalya kara yollarında yoğunluğa neden oldu.

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