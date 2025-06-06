Afyonkarahisar'da kadınların atık malzemelerden yaptıkları ürünler gelire dönüşüyor

CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesindeki Kadın Kültür Evi'nin kursiyerleri, atık malzemelerden yaptıkları ürünlerin satışından gelir elde ediyor.

Afyonkarahisar ve ilçelerinde hayata geçirilen Kadın Kültür Evleri'ne giden kadınlar, katıldıkları kurslarda el sanatları öğreniyor.

Kadınlardan bazıları, siparişle ürettikleri ürünlerin, sosyal medyadan, valilik, kaymakamlık ve belediye işbirliğinde kurulacak stantlarda da satışını yaparak aile bütçelerine katkıda bulunacak.

- Eğlenerek öğreniyorlar

Kadın Kültür Evi Müdürü Tülay Sulupınar, AA muhabirine, kursta el sanatları anlamında elde yapılan her şeyi ürüne dönüştürdüklerini söyledi.

Dikiş, nakış, kanaviçe, tel kırma, tel sarma gibi çalışmalar yaptıklarını anlatan Sulupınar, şöyle konuştu:

"Nevresim de dikiyoruz. Önlük, yastık, minder, tablo işledik. Örgü alanında oyuncak ördük. Oyuncak yastık yaptık. Kot pantolondan çantalar, yelek yaptık. Atık malzemeler üzerinde çalışıyoruz. Perdecilerden toplanan atık tülden, çelenk çiçeği, çelenk tülü, şişe kapakları, atık kadifelerden saç tokası yaptık. 12 kursiyerimiz var. Ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Amacımız kursiyerlerin bir şey öğrenmesi, eğlenmesi ve güzel vakit geçirmelerini sağlamak."