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        Afyonkarahisar'da kadınların atık malzemelerden yaptıkları ürünler gelire dönüşüyor

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesindeki Kadın Kültür Evi'nin kursiyerleri, atık malzemelerden yaptıkları ürünlerin satışından gelir elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 11:01 Güncelleme: 06.06.2025 - 11:01
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        Afyonkarahisar'da kadınların atık malzemelerden yaptıkları ürünler gelire dönüşüyor
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        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesindeki Kadın Kültür Evi'nin kursiyerleri, atık malzemelerden yaptıkları ürünlerin satışından gelir elde ediyor.

        Afyonkarahisar ve ilçelerinde hayata geçirilen Kadın Kültür Evleri'ne giden kadınlar, katıldıkları kurslarda el sanatları öğreniyor.

        Kadınlardan bazıları, siparişle ürettikleri ürünlerin, sosyal medyadan, valilik, kaymakamlık ve belediye işbirliğinde kurulacak stantlarda da satışını yaparak aile bütçelerine katkıda bulunacak.

        - Eğlenerek öğreniyorlar

        Kadın Kültür Evi Müdürü Tülay Sulupınar, AA muhabirine, kursta el sanatları anlamında elde yapılan her şeyi ürüne dönüştürdüklerini söyledi.

        Dikiş, nakış, kanaviçe, tel kırma, tel sarma gibi çalışmalar yaptıklarını anlatan Sulupınar, şöyle konuştu:

        "Nevresim de dikiyoruz. Önlük, yastık, minder, tablo işledik. Örgü alanında oyuncak ördük. Oyuncak yastık yaptık. Kot pantolondan çantalar, yelek yaptık. Atık malzemeler üzerinde çalışıyoruz. Perdecilerden toplanan atık tülden, çelenk çiçeği, çelenk tülü, şişe kapakları, atık kadifelerden saç tokası yaptık. 12 kursiyerimiz var. Ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Amacımız kursiyerlerin bir şey öğrenmesi, eğlenmesi ve güzel vakit geçirmelerini sağlamak."

        Sulupınar, kursiyerlerin aldıkları eğitimle kendilerini daha da geliştireceğine inandığını kaydetti.

        Yabancı uyruklu kursiyer Aya Ünal (28) da kursa iki yıl önce başladığını dile getirdi.

        Oyuncak ördüğünü anlatan Ünal, "Tel kırma ve dikiş de öğrendim. Zamanımız güzel geçiyor. Satış da yapıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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