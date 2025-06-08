Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı bayramlaşma programında buluştu

        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda partililer bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 11:27 Güncelleme: 08.06.2025 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı bayramlaşma programında buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda partililer bayramlaştı.

        Taşhan'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Programda, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin ile İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Siper, meclis üyeleri, teşkilat mensupları ve partililerle bir araya geldi.

        AK Parti İl Başkanı Şahin, burada yaptığı konuşmada, bayramın ana temasının kardeşlik olduğunu vurguladı.​​​​​​​

        Konuşmaların ardından partililer bayramlaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Yağış neredeyse yok gibi! İşte bugün beklenen hava durumu!
        Yağış neredeyse yok gibi! İşte bugün beklenen hava durumu!
        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
        Çocuktan al parayı
        Çocuktan al parayı
        Özgürlük Filosu, Gazze'ye yaklaştı
        Özgürlük Filosu, Gazze'ye yaklaştı
        Tatilde romantik anlar
        Tatilde romantik anlar
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Aile tatili
        Aile tatili
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"

        Benzer Haberler

        Üniversitenin tescilli markası manda sütlü dondurmayı herkesin tatması hede...
        Üniversitenin tescilli markası manda sütlü dondurmayı herkesin tatması hede...
        Afyonkarahisar'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Afyonkarahisar'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
        Eber Gölü'ne zenginlik katan endemik türlere zararın bedeli ağır oluyor
        Eber Gölü'ne zenginlik katan endemik türlere zararın bedeli ağır oluyor
        Afyonkarahisar'da kadınların atık malzemelerden yaptıkları ürünler gelire d...
        Afyonkarahisar'da kadınların atık malzemelerden yaptıkları ürünler gelire d...
        Afyonkarahisarlı yaşlı çift, Ankara'daki oğullarının mezarına polis ekipler...
        Afyonkarahisarlı yaşlı çift, Ankara'daki oğullarının mezarına polis ekipler...