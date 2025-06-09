Emir Dağları'ndaki yılkı atları dronla görüntülendi

Yılkı atları, bazen de Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile sivil toplum kuruluşlarının bölgeye bıraktığı saman ve yoncalarla karınlarını doyuruyor.

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