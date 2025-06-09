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        Emir Dağları'ndaki yılkı atları dronla görüntülendi

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 16:28 Güncelleme: 09.06.2025 - 16:33
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        Emir Dağları'ndaki yılkı atları dronla görüntülendi
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında havadan görüntülendi.

        Emir Dağları'ndaki Yellibel, Yassıyurt, Gölcük ve Çomaklı yaylalarında sürü halinde yaşayan onlarca yılkı atı, doğaya güzellik katıyor.

        Havaların ısınmasıyla sulak alanlar ve yeşeren doğayla buluşan yılkı atları, buralarda yiyecek arıyor.

        Yılkı atları, bazen de Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile sivil toplum kuruluşlarının bölgeye bıraktığı saman ve yoncalarla karınlarını doyuruyor.

        Afyonkarahisar ve çevre illerdeki fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken yılkı atları, yaylalarda dolaşırken dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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