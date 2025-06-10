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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 21:03 Güncelleme: 10.06.2025 - 21:03
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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        A.A. (42) idaresindeki 34 GDP 88 plakalı otomobil, Cumhuriyet köyü mevkisinde kavşaktan çıkış yapan İ.D.'nin (70) kullandığı KRQD451 yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada, sürücüler A.A. ve İ.D'nin yanı sıra araçlarda bulunan S.A. (23) ile Ş.D. (66) yaralandı.

        Çay ve Bolvadin Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ş.D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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