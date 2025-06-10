Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Çay ve Bolvadin Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ş.D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada, sürücüler A.A. ve İ.D'nin yanı sıra araçlarda bulunan S.A. (23) ile Ş.D. (66) yaralandı.

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