Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Yolculardan F.B'nin üst aramasında, 5 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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