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        Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'na katılanlar Afyonkarahisar'a ulaştı

        Arnavutköy Belediyesince 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen "Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu" kapsamında İstanbul'dan yola çıkan sporcular, Afyonkarahisar'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 11:33 Güncelleme: 12.07.2025 - 11:42
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        Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'na katılanlar Afyonkarahisar'a ulaştı
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        Arnavutköy Belediyesince 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen "Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu" kapsamında İstanbul'dan yola çıkan sporcular, Afyonkarahisar'a geldi.

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşenleri ve yaralananları anmak amacıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen bisiklet turuna katılan sporcular, Anıtpark önünde Türkiye Bisiklet Federasyonu Afyonkarahisar Temsilcisi Osman Çoban tarafından karşılandı.

        Arnavutköy Belediyesi Spor Müdürü Mahmut Okur ve sporcular, şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştırılmak üzere buradan toprak aldı.

        Okur, AA muhabirine, 9'uncusunu düzenledikleri Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'na Türkiye'nin her yerinden sporcuların katılmak istediğini söyledi.

        Darbe girişiminin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen o dönem yaşı küçük olan bazı sporcuların bisiklet turuyla dönemi öğrendiğini dile getiren Okur, "Arnavutköy Belediyesi olarak bu organizasyonu yapmaktan zevk alıyoruz. Bir daha böyle bir darbe girişiminin memleketimizde yaşanmaması için dua ediyoruz. Biz de bu bisiklet turunun hedefine ulaştığını görmüş oluyoruz." dedi.

        Okur, daha sonra Çoban'a plaket takdim etti.

        Sporcu Gazi Bilir de tura katılan 8 ilden 30 bisikletli arkadaşlarıyla geçtikleri her ilde 15 Temmuz'daki darbe girişimini anlatmaya çalıştıklarını ifade etti.

        Afyonkarahisar etabında Çoban ve Okur'un verdiği startın ardından bisikletliler, Konya ve Aksaray'ı geçerek 15 Temmuz'da Niğde'de olacak.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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