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        Afyonkarahisar'da kamu binalarına "Terörsüz Türkiye"ye destek için Türk bayrakları asıldı

        Afyonkarahisar'da "Terörsüz Türkiye"ye destek için kamu binalarına ve caddelere Türk bayrakları asıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 19:31 Güncelleme: 13.07.2025 - 19:31
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        Afyonkarahisar'da kamu binalarına "Terörsüz Türkiye"ye destek için Türk bayrakları asıldı
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        Afyonkarahisar'da "Terörsüz Türkiye"ye destek için kamu binalarına ve caddelere Türk bayrakları asıldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki "Milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarı yıkılmaktadır. Bırakınız tedirgin olmayı, aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır." çağrısına Afyonkarahisar'dan da karşılık verildi.

        Kentte, kamu binaları ve caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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