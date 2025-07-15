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        Afyonkarahisar'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 11:28 Güncelleme: 15.07.2025 - 11:28
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        Afyonkarahisar'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
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        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        M.A, (21) idaresindeki 46 DH 775 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Karaaslan Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki B.K.A. (23) ile H.A. (22) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü M.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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