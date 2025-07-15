Afyonkarahisar'da komşusunu bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde komşusunu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde komşusunu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Bolvadin Devlet Hastanesinde tedavisi tamamlanan M.M.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bağlarüstü Mahallesi Lale Sokak'ta, dün, araziye bırakılan saman balyaları meselesinden çıkan kavgada M.M.T'nin bıçakla komşusu Yusuf B'yi öldürdüğü öne sürülmüştü.
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