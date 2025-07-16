Afyonkarahisar'da 14 hayvan tahniti ele geçirildi

Ekipler, adli makamdan aldığı karar sonrası belirlenen adreste yaptığı aramada, 14 hayvan tahniti ile 2 kafes ele geçirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar'da bir adreste hayvan tahnitleri bulunduğu yönünde gelen şikayet üzerine çalışma başlattı.

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