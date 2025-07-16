Afyonkarahisar'da 14 hayvan tahniti ele geçirildi
Afyonkarahisar'da adresinde 14 hayvan tahniti ve 2 kafes ele geçirilen şüpheliye para cezası kesildi.
Afyonkarahisar'da adresinde 14 hayvan tahniti ve 2 kafes ele geçirilen şüpheliye para cezası kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar'da bir adreste hayvan tahnitleri bulunduğu yönünde gelen şikayet üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, adli makamdan aldığı karar sonrası belirlenen adreste yaptığı aramada, 14 hayvan tahniti ile 2 kafes ele geçirdi.
Hayvan tahnitlerine el koyan ekipler, şüpheliye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince idari para cezası uyguladı.
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