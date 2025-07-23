Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da eğitimlerini tamamlayan 225 polis adayı mezun oldu

        Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 225 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 16:21 Güncelleme: 23.07.2025 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da eğitimlerini tamamlayan 225 polis adayı mezun oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 225 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Okulun bahçesinde gerçekleştirilen 31. dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende, dönem birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı, dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve hediye takdim edildi.

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, törende, mezunların bu özel ve anlamlı gününde mutluluklarını paylaşmak üzere bir arada olduklarını söyledi.

        Yoğun ve yorucu bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 225 gencin yüksek disiplin anlayışı ve sorumluluk bilinciyle donanmış bir şekilde mezuniyet heyecanını yaşadığını dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

        "Onlar, aldıkları nitelikli eğitimle sadece meslek sahibi olmakla kalmadılar, aynı zamanda milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için kutsal bir göreve talip oldular. Bu kutsal görevi üstlenmek, sadece bilgi ve beceri değil, aynı zamanda büyük bir fedakarlık, cesaret ve adalet duygusu gerektirir. Bugün mezuniyet sevinci yaşayan bu genç polislerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin her karış toprağında hukukun üstünlüğünü, milletin emanetini ve devletin vakarını temsil edeceklerdir. Onların üniformanın ağırlığını ve sorumluluğunu layıkıyla taşıyacaklarına inancım tamdır."

        Konuşmaların ardından yemin ederek kep atan 225 polis adayı, arkadaşları ve aileleriyle kucaklaşarak sevinçlerini paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Sakarya'da yeni orman yangını
        Sakarya'da yeni orman yangını
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!
        Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Yerli sosyal medya platformu Next
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Beşiktaş'ta rota Kerem!
        Beşiktaş'ta rota Kerem!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        Sigara içene de ceza geliyor
        Sigara içene de ceza geliyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Rekor kırdı
        Rekor kırdı
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"

        Benzer Haberler

        Sandıklı'da evlenecek çiftlere ücretsiz düğün salonu hizmeti verilecek
        Sandıklı'da evlenecek çiftlere ücretsiz düğün salonu hizmeti verilecek
        Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Efendioğlu, Afyonkarahisar'da gençlerle bir...
        Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Efendioğlu, Afyonkarahisar'da gençlerle bir...
        Eskişehir'de çıkan orman yangıyla ilgili Afyonkarahisar'da bir köy boşaltıl...
        Eskişehir'de çıkan orman yangıyla ilgili Afyonkarahisar'da bir köy boşaltıl...
        Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Efendioğlu, Afyonkarahisar'da "gönüllü hasa...
        Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Efendioğlu, Afyonkarahisar'da "gönüllü hasa...
        Afyonkarahisar'da sürekli kaza riski oluşturan geyik, hayvanat bahçesinin y...
        Afyonkarahisar'da sürekli kaza riski oluşturan geyik, hayvanat bahçesinin y...
        Karamık Karacaören Belediye Başkanı Kasap, trafik kazasında yaralandı
        Karamık Karacaören Belediye Başkanı Kasap, trafik kazasında yaralandı