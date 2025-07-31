Valisi Yiğitbaşı, 16 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Zafer Altınışık'ı ziyaret etti
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, geçirdiği trafik kazası sonrası 16 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Zafer Altınışık'ı ziyaret etti.
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, geçirdiği trafik kazası sonrası 16 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Zafer Altınışık'ı ziyaret etti.
Ziyarette, Vali Yiğitbaşı, Kızılören ilçesinde yaşayan Altınışık'a Beşiktaş forması hediye etti.
Altınışık, Vali Yiğitbaşı'na ziyaret ve forma için teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.