Afyonkarahisar'da düğünde silahla havaya ateş eden 3 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde düğünde silahla havaya ateş eden 3 şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçedeki bir düğünde havaya ateş edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, 3'ü ruhsatsız 4 av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve kuru sıkı tabanca ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan A.S, Y.G. ile H.E'ye idari para cezası ile adli işlem uygulandı.
