Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Afyonkarahisar'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşliği güçlü kılarak terörsüz Türkiye sürecinin nihayete erdirileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 14:12 Güncelleme: 07.11.2025 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Afyonkarahisar'da konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşliği güçlü kılarak terörsüz Türkiye sürecinin nihayete erdirileceğini bildirdi.

        Kaya, Afyonkarahisar'da bir termal otelde düzenlenen AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı Ege Bölgesi Genişletilmiş Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de son 20 yılda sosyal politikalarda ve diğer bütün alanlarda sessiz bir devrimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Durmaksızın hane hane dolaşarak milletle gönül bağlarını en sıkı şekilde kavuşturarak, 2028'de yeniden Cumhurbaşkanını aday yaparak bir kez daha en güçlü şekilde seçilmesini sağlayacak olan kadrolar olduklarını anlatan Kaya, "Eğer siz görevinizi eksiksiz yaparsınız, eğer Ege bölgesindeki illerimizde sosyal politikalar birimi en iyi şekilde hizmetini sürdürürse biz inanıyoruz ki 2028'de Cumhurbaşkanı en güçlü şekilde kazanacak." dedi.

        - "Önümüzdeki sürecin teminatı da Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın kararlılığıdır"

        Kaya, şimdi çok önemli bir süreci yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Cumhurbaşkanının ifade ettiği gibi iç cephemizi muhkem kılarak, Türkiye'de birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşliği en güçlü kılarak, Allah'ın izniyle önce terörsüz Türkiye sürecini nihayete erdireceğiz. Daha sonra da 'terörsüz bölge' diyerek bütün sınırların ötesinde, bütün bu coğrafyada terörün hiçbir şeklinin var olmadığı bir bölgeyi de oluşturmak üzere Cumhurbaşkanı ve onun yol arkadaşları büyük bir mücadele içinde. Bu süreçte bize Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak şehitlerin aileleriyle, gazilerle çok sıkı şekilde onların gönüllerine temas etmek düşüyor. Onlar bizim Türkiye'mizin aslında geleceğinin teminatı. Şehit aileleri Cumhurbaşkanına sonsuz güveniyorlar ve bunu ifade ediyorlar. Biz Cumhurbaşkanına güveniyoruz. Diyeceğiz ki 'Eğer Cumhurbaşkanına güveniyorsanız, Cumhur İttifakı'na inanıyorsanız arkasında sımsıkı durun.' Önümüzdeki sürecin teminatı da Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın kararlılığıdır. Sürece balta vurmak isteyen her kim olursa olsun ona lütfen kimse itibar etmesin. Cumhurbaşkanına güvenelim, onun sözlerini dikkate alalım. Şehit ailelerine de her zaman daha yakın şekilde temas ederek onları doğru şekilde bilgilendirelim."

        Geçmişte eski Türkiye günlerinde engellilerin evlerine kapatıldığı dönemlerin olduğunu aktaran Kaya, artık engellilerin hayatın her alanında yer almasını sağlayan bir iktidar olduğunu dile getirdi.

        Toplantıda, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, Hasan Arslan ve İbrahim Yurdunuseven ile İl Başkanı Turgay Şahin konuşma yaptı.

        Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
        Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!

        Benzer Haberler

        Bakan Memişoğlu: Nakil konusunda 149 merkezle dünyada örnek ülkeyiz
        Bakan Memişoğlu: Nakil konusunda 149 merkezle dünyada örnek ülkeyiz
        Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "organ bağışı" açıklaması:
        Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "organ bağışı" açıklaması:
        Afyonkarahisar merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu kapsamında 4 şüp...
        Afyonkarahisar merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu kapsamında 4 şüp...
        Afyonkarahisar'da asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı
        Afyonkarahisar'da asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı
        Afyonkarahisar'da trafik denetimi ve eğitim semineri yapıldı
        Afyonkarahisar'da trafik denetimi ve eğitim semineri yapıldı
        Doğaltaşla kaplanan binalar güneşten gelen kozmik radyasyonu azaltıyor
        Doğaltaşla kaplanan binalar güneşten gelen kozmik radyasyonu azaltıyor