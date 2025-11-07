AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Afyonkarahisar'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşliği güçlü kılarak terörsüz Türkiye sürecinin nihayete erdirileceğini bildirdi.

Kaya, Afyonkarahisar'da bir termal otelde düzenlenen AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı Ege Bölgesi Genişletilmiş Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de son 20 yılda sosyal politikalarda ve diğer bütün alanlarda sessiz bir devrimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Durmaksızın hane hane dolaşarak milletle gönül bağlarını en sıkı şekilde kavuşturarak, 2028'de yeniden Cumhurbaşkanını aday yaparak bir kez daha en güçlü şekilde seçilmesini sağlayacak olan kadrolar olduklarını anlatan Kaya, "Eğer siz görevinizi eksiksiz yaparsınız, eğer Ege bölgesindeki illerimizde sosyal politikalar birimi en iyi şekilde hizmetini sürdürürse biz inanıyoruz ki 2028'de Cumhurbaşkanı en güçlü şekilde kazanacak." dedi.

- "Önümüzdeki sürecin teminatı da Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın kararlılığıdır"

Kaya, şimdi çok önemli bir süreci yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanının ifade ettiği gibi iç cephemizi muhkem kılarak, Türkiye'de birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşliği en güçlü kılarak, Allah'ın izniyle önce terörsüz Türkiye sürecini nihayete erdireceğiz. Daha sonra da 'terörsüz bölge' diyerek bütün sınırların ötesinde, bütün bu coğrafyada terörün hiçbir şeklinin var olmadığı bir bölgeyi de oluşturmak üzere Cumhurbaşkanı ve onun yol arkadaşları büyük bir mücadele içinde. Bu süreçte bize Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak şehitlerin aileleriyle, gazilerle çok sıkı şekilde onların gönüllerine temas etmek düşüyor. Onlar bizim Türkiye'mizin aslında geleceğinin teminatı. Şehit aileleri Cumhurbaşkanına sonsuz güveniyorlar ve bunu ifade ediyorlar. Biz Cumhurbaşkanına güveniyoruz. Diyeceğiz ki 'Eğer Cumhurbaşkanına güveniyorsanız, Cumhur İttifakı'na inanıyorsanız arkasında sımsıkı durun.' Önümüzdeki sürecin teminatı da Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın kararlılığıdır. Sürece balta vurmak isteyen her kim olursa olsun ona lütfen kimse itibar etmesin. Cumhurbaşkanına güvenelim, onun sözlerini dikkate alalım. Şehit ailelerine de her zaman daha yakın şekilde temas ederek onları doğru şekilde bilgilendirelim."