Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da "Organ Bağışıyla Umuda Yolculuk Projesi" tanıtıldı

        Afyonkarahisar Diyaliz Hastaları ve Doku Nakilleri Derneğince hayata geçirilen "Organ Bağışıyla Umuda Yolculuk Projesi"nin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 15:29 Güncelleme: 08.11.2025 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da "Organ Bağışıyla Umuda Yolculuk Projesi" tanıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar Diyaliz Hastaları ve Doku Nakilleri Derneğince hayata geçirilen "Organ Bağışıyla Umuda Yolculuk Projesi"nin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

        Dernek Başkanı Ahmet Akdağ, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, projeyle organ nakli bekleyenlere umut olmaya çalışacaklarını söyledi.

        AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan da organ bağışının önemine dikkati çekerek, "Dernek üyelerinin her zaman yanındayız. Bir cana umut olmak, bir hayata dokunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bağışlanan her organ, yeniden filizlenen bir hayattır." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından katılımcılara plaket verildi.

        Toplantı, organ bağışı sunumlarının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Oğlu kanlar içinde ölü buldu! Vücudunda kesiler var!
        Oğlu kanlar içinde ölü buldu! Vücudunda kesiler var!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Çocukların kavgasında aileler çatıştı! Can kaybı ve yaralılar var!
        Çocukların kavgasında aileler çatıştı! Can kaybı ve yaralılar var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İstanbul'a altın madalya!
        İstanbul'a altın madalya!
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da "Kahramanların İzinde" fotoğraf sergisi açıldı
        Afyonkarahisar'da "Kahramanların İzinde" fotoğraf sergisi açıldı
        Uzun süredir kapalı olan canlı hayvan pazarı açıldı
        Uzun süredir kapalı olan canlı hayvan pazarı açıldı
        Aydınlatma direği ve ağaca çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı
        Aydınlatma direği ve ağaca çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı
        Sis bulutlarının gökyüzüne yükseldiği anlar görsel şölen oluşturdu
        Sis bulutlarının gökyüzüne yükseldiği anlar görsel şölen oluşturdu
        Minik kızın başkanlık vaadi protokol üyelerini harekete geçirdi
        Minik kızın başkanlık vaadi protokol üyelerini harekete geçirdi