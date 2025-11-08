Afyonkarahisar'da "Organ Bağışıyla Umuda Yolculuk Projesi" tanıtıldı

Afyonkarahisar Diyaliz Hastaları ve Doku Nakilleri Derneğince hayata geçirilen "Organ Bağışıyla Umuda Yolculuk Projesi"nin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Ahmet Akdağ, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, projeyle organ nakli bekleyenlere umut olmaya çalışacaklarını söyledi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan da organ bağışının önemine dikkati çekerek, "Dernek üyelerinin her zaman yanındayız. Bir cana umut olmak, bir hayata dokunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bağışlanan her organ, yeniden filizlenen bir hayattır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılara plaket verildi.

Toplantı, organ bağışı sunumlarının ardından sona erdi.