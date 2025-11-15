Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
H.Y. (45) idaresindeki 27 ADF 177 plakalı otomobil, Seydiler beldesi yakınlarında yoldan çıkarak şarampole girdi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki B.Y. ile A.Y. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla İscehisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan B.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
