        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 21:51 Güncelleme: 15.11.2025 - 21:51
        H.Y. (45) idaresindeki 27 ADF 177 plakalı otomobil, Seydiler beldesi yakınlarında yoldan çıkarak şarampole girdi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki B.Y. ile A.Y. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla İscehisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan B.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

