        Afyonkarahisar'da kaldırımdan giden minibüs sürücüsüne ceza kesildi

        Afyonkarahisar'da kaldırımdan giden minibüs sürücüsüne ceza kesildi

        Afyonkarahisar'da kaldırımdan ilerleyen minibüsün sürücüsüne 1986 lira cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 16:33 Güncelleme: 27.11.2025 - 16:33
        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada Organize Sanayi Bölgesi civarında bir minibüsün kaldırımdan ilerlediği görüntülerin yer alması üzerine inceleme başlattı.

        Trafik ihlalini gerçekleştiren sürücü Ü.A'ya ulaşan ekipler, 1986 lira ceza uyguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

