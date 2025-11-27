Afyonkarahisar'da kaldırımdan giden minibüs sürücüsüne ceza kesildi
Afyonkarahisar'da kaldırımdan ilerleyen minibüsün sürücüsüne 1986 lira cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada Organize Sanayi Bölgesi civarında bir minibüsün kaldırımdan ilerlediği görüntülerin yer alması üzerine inceleme başlattı.
Trafik ihlalini gerçekleştiren sürücü Ü.A'ya ulaşan ekipler, 1986 lira ceza uyguladı.
