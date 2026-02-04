Habertürk
        Afyonkarahisar'da öğrencilerden farkındalık etkinliği

        Afyonkarahisar'da öğrencilerden farkındalık etkinliği

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Akharım beldesinde öğrencilerden jandarma ile ortak bayrak farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

        Giriş: 04.02.2026 - 10:29 Güncelleme: 04.02.2026 - 10:29
        Akharım Kavşağı yol kenarında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle planlanan etkinlikte, uygulama yapılırken öğrenciler de uygulama noktasında yer aldı.

        Öğrenciler, Türk bayrağı ile yolcuları selamlayarak, "Cumhuriyetin kazanıldığı topraklarda, Büyük Taarruz'un ruhuyla sizleri selamlıyoruz. Bayrağımızın altında nice senelere, hayırlı yolculuklar dileriz" ifadelerini kullandı.


        Beden eğitimi öğretmeni Muhammed Mustafa Üresin, öğrencilerin milli ve manevi değerlerle buluşmasını önemsediklerini belirtti.

        Öğrencilerden Medine Özmen ise bayrak sevgisini sahada yaşayarak göstermenin kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.



