        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Afyonkarahisar'da tırın yolcu minibüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da tırın yolcu minibüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 22:20
        Afyonkarahisar'da tırın yolcu minibüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da tırın yolcu minibüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 BEA 525 plakalı tır, Sultandağı ilçesi Çamözü köyü yakınlarında, yolcu indirmek için duran 03 ADS 952 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 11 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

