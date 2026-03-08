Afyonkarahisar'da tırın yolcu minibüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 BEA 525 plakalı tır, Sultandağı ilçesi Çamözü köyü yakınlarında, yolcu indirmek için duran 03 ADS 952 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 kişi hastanelere kaldırıldı.

