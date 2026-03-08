Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, Eber Gölü'nde açıklamalarda bulundu:

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Eber Gölü'nde balık yaşamının geri getirilmesi gerektiğini bunun için çalışmalarda bulunacaklarını bildirdi.



Ağırbaş, Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçelerine sınırı bulunan Eber Gölü kenarında, gölde yaşanan kuraklık, kirlilik ve su çekilmesine yönelik basın açıklamasında bulundu.



Ağırbaş, Sıfır Atık Vakfı Kurucusu ve Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın talimatları sonrasında bugün buraya geldiklerini söyledi.



Emine Erdoğan’ın, başta Türkiye olmak üzere dünyadaki birçok çevre felaketiyle, çevre sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirten Ağırbaş, "Kendisi aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı. Biz Sıfır Atık Vakfını 2023 yılında kurduk. 2023 yılı itibarıyla başta Türkiye olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde çalışmalar yapıyoruz, çalışmalara imza atıyoruz." dedi.



Emine Erdoğan’ın Eber Gölü ile alakalı problemi gördükten sonra burayla alakalı çalışma yapılmasıyla ilgili kendilerine talimat verdiğini ifade eden Ağırbaş, şöyle konuştu:



"Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ön görüşmelerimizi yaptık. Vakfın çatısı altında da bir çalışma grubu oluşturduk. Veysel Eroğlu da vakfımızın mütevelli heyeti üyesi; kendisini de bu süreçlere dahil ettik. Bu süreçlerde onun bilgisi ve birikimiyle de güzel sonuçlar almaya gayret edeceğiz. Biz burada ne istiyoruz? Niye geldik? Eber Gölü etrafında 19 köy var. Eber Gölü 140 kilometrekareden fazla alana sahip, Akarçay Havzası'nda bulunan göllerimizden bir tanesi. Tarihi bir gölümüz, tarihi bir bölgemiz. Burada 19 köyde yaşam var. Fakat Eber Gölü'nün içerisinde balık olup olmadığını bilmiyoruz.





1970'li yıllarda BBC diye bir televizyon İngiltere'den gelmiş, Eber Gölü'nün belgeselini çekmiş. O yıllarda Eber Gölü'nden kamyonlarca balık çıktığını ve sadece bu gölde bulunan balık ve kuş türlerinin bulunduğunu ifade ediyor. Ne yazık ki geldiğimiz bugünde Eber Gölü'nün etrafı plastiklerden, çöplerden geçilmiyor. Ben sabah buraya geldim ve bu civardaki çayları, nehirleri gezdim. Ne yazık ki nehirlerimize bilinçsiz bir şekilde atık atılması sonucu oluşan kirlilikten dolayı nehirlerimiz ölmüş veya ölmeye yakın durumda. Kamu kurumların iradesiyle, sizlerin de desteğiyle bu süreci çözmeye kararlıyız."



- "Bu bölgede turizm gelişsin istiyoruz"



Köylerde yaşayan vatandaşların, vatandaşın hayat kalitesini artırmak istediklerini dile getiren Ağırbaş, "Bu bölgede turizm gelişsin istiyoruz. Vatandaş bu bölgede rahat ve müreffeh bir hayat kursun istiyoruz." dedi.



Bakanlığın da desteğiyle bu bölgede acaba hangi ürün daha rahat yetişir, daha az su tüketir bunları da tespit ederek bu bölgeye uygun bir ekim planıyla bu bölgede var güçleriyle çalışmak istediklerini anımsatan Ağırbaş, şöyle devam etti:



"Sizlerin ve sizlerin çocukları için yaptığımız bu çalışmadaki en önemli yol arkadaşlarımız yine sizlersiniz. Sizler isteyeceksiniz, biz sivil toplum olarak sizlerle beraber organize olup kamu kurumlarımıza raporlarımızı sunacağız. Kamu kurumlarımızdan sizlerle beraber isteyeceğiz ve hep birlikte Eber Gölü'nü yaşatacağız. Eber Gölü'nde balık yaşamını, doğal yaşamı geri getireceğiz, geri getirmek zorundayız."





Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı da "Geçen yıl Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla başlayan aslında risk altındaki göllerle ilgili çalışma başlatmış bulunmaktayız. Bu risk altında olan göllerden ilk başladığımız Eğirdir ve Burdur Gölü onunla ilgili eylem planını Bakan Yumaklı açıkladı. Tabii bu sadece eylem planı değil. Bundan sonra geriye kalan göllerle ilgili bir çalışma yapılacak. 8 tane de daha göl var. Bir tanesi de Eber Gölü." diye konuştu.



Basın açıklamasına Ağırbaş, Bağcı, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş ve kurum müdürleri katıldı.

