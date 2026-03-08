Canlı
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Sıfır Atık Vakfı'nın "İsrafsız Ramazan Sofraları" projesinin ikinci durağı Afyonkarahisar oldu

        Sıfır Atık Vakfı tarafından başlatılan, paylaşmayı, kardeşlik ruhunu köy ölçeğinde yaşatmayı, kadın emeğini desteklemeyi, gıda israfına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan "İsrafsız Ramazan Sofraları" projesinin ikinci durağı Afyonkarahisar oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 23:25 Güncelleme:
        Sıfır Atık Vakfı tarafından başlatılan, paylaşmayı, kardeşlik ruhunu köy ölçeğinde yaşatmayı, kadın emeğini desteklemeyi, gıda israfına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan "İsrafsız Ramazan Sofraları" projesinin ikinci durağı Afyonkarahisar oldu.

        Köy kültürünü, yerel üretimi ve bilinçli tüketim anlayışını aynı sofrada buluşturmayı hedefleyen proje kapsamında Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, il müdürleri, sosyal medya içerik üreticileri ve protokol üyeleri bir araya geldi.

        Eber Köyündeki iftar programında konuşan Ağırbaş, salonda bulunan kadınların gününü kutladı.

        Sıfır Atık Hareketi’nin Emine Erdoğan tarafından başlatılan bir kadın hareketi olduğunu kaydeden Ağırbaş, "Sıfır Atık Hareketi evlerde ve mutfakta başlar ve bugün Türkiye'nin kadınları tarafından başlatılan Sıfır Atık Hareketi dünyanın 193 ülkesinde karşılık buldu. Biz bugün Sıfır Atık Vakfı olarak Eber Gölü'ne geldik." dedi.


        Bu civardaki 19 köyle beraber Vali Naci Aktaş, kaymakamlık, bakanlıklarla beraber Eber Gölü'nü yaşatmak istediklerini dile getiren Ağırbaş, şunları söyledi:


        "Sizler çocukluğunuzu bu gölün civarında geçirdiniz. Bu gölün etrafında nice anılarınız var; çocukluğunuzu, gençliğinizi geçirdiniz. İşte o gençlik anılarınıza sahip kalarak, gençliğinizi ve hayatınızı, ömrünüzü geçirdiğiniz Eber Gölü'nü ve çevresini eski günlerine kavuşturmak istiyoruz. 1970'lerde Eber Gölü yaklaşık bundan 4-5 kat daha büyüktü. İçinde balıkların gezdiği, gölün suyundan çay demleyebildiğiniz bir gölü hayal ediyoruz ve bunu başarmak için devletimiz burada, vakfımız burada vakfımızın kurucusu Emine Erdoğan bizleri görevlendirdi ve bizleri buraya gönderdi. İnşallah Eber köyünün ve civardaki bütün köylerin desteğiyle biz Eber Gölü'nü kurtarmaya kararlıyız."

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı da Eber Gölü ile ilgili çalışmalarını hızlandıracaklarını ifade etti.


        Bağcı, "Buradaki biyoçeşitlilik anlamında da hem sucul varlıkların hem de bitkisel varlıkların ki bir tane Eber'in hafızasında bir bitkimiz var. Onunda koruma altına alınmasıyla ilgili çalışmalar yapılacaktır." dedi.

        Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, "Tarım Bakanlığının ve Bakan İbrahim Yumaklı'nın talimatları doğrultusunda Eber Gölü yaşasın sloganı hepimiz için vicdani ahlaki sorumluluktur." diye konuştu.

        Daha sonra protoköl üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara gül takdim etti.

        Ardından köy meydanında bir kahvehaneye geçen protokol üyeleri burada vatandaşlar ve basın mensuplarıyla sohbet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

