        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Afyonkarahisar'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde evde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Giriş: 10.03.2026 - 11:27
        Afyonkarahisar'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde evde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Çiğiltepe köyünde Azize Demirel'in (78) evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev hasar gördü.

