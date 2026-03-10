Afyonkarahisar'da evde çıkan yangın söndürüldü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde evde çıkan yangın hasara yol açtı. Çiğiltepe köyünde Azize Demirel'in (78) evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev hasar gördü.

