Afyonkarahisar Valisi Aktaş, hafızlık öğrencileriyle iftarda buluştu

Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Erkmen Yatılı Kur'an Kursu'nda eğitim gören hafızlık öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi.



Aktaş, Erkmen beldesindeki Kur'an Kursu'nun faaliyetleri hakkında iftar öncesi hafız Yunus Çelik'ten bilgi aldı.



Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde iftar yapıldı.



Aktaş, yaptığı açıklamada, "Sabırla, azimle ve büyük emeklerle eğitim alan ve Kur'an-ı Kerim'in nuruyla aydınlanan geleceğin hafızları tüm öğrencilerinizin yolu açık olsun." ifadesini kullandı.



İftar programına, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Siper, Erkmen Belediye Başkanı Yücel Şahin ve İl Müftüsü Lütfi İmamoğlu da katıldı.

