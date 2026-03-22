Afyonkarahisarlı hakim ve savcılar, Ramazan Bayramı'nda buluştu

Türkiye'nin faklı illerinde görev yapan Afyonkarahisarlı hakim ve savcılar, Ramazan Bayramı'nda bir araya geldi.



Anayasa Mahkemesi üyesi Yılmaz Akçil'in davetiyle, Afyonkarahisarlı hakim ve savcılar bayram dolayısıyla kentteki termal bir otelde buluştu.



Bayramlaşma programının 15'inci kez düzenlendiği ve geleneksel hale geldiği öğrenildi.



Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan organizasyonda, hemşerilik bağlarının güçlendirilmesi ve mesleki dayanışmanın artırılmasının amaçlandığı bildirildi.





Akçil, bayramlaşma programına katılan hakim ve savcılar ile ailelerine teşekkür etti.



