"2020’de Afyonkarahisar’da 2 milyondan fazla turist konaklayacak" Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz: ’’Parça üretimi için Airbus görüşmeleri son aşamaya geldi’’

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, ’’2019’da 50 bini yabancı olmak üzere 1,7 milyon kişi Afyonkarahisar’daki otellerde konakladı. Bu sayıyı 2020’de 2 milyonun üzerine çıkarmak istiyoruz. Ancak esas hedefimiz, gelen turistin kentten memnun ayrılması ve yeni turistler getirmesidir’’ dedi.



Afyonkarahisar Valiliği tarafından, Afyonkarahisar Belediyesi ile Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nın desteğiyle ’Afyonkarahisar Ekonomi Basını Buluşması’ etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser katıldı. Etkinlikte şehir için yapılan ve yapılacak konular hakkında bilgi verilirken, turizm ve sanayi konularına da değinildi.



’’Bugün itibariyle 27 bin yatak kapasitesiyle termal turizm potansiyelimiz var’’

Vali Tutulmaz, sucuk, lokum, yumurta, haşhaş, vişne gibi gıda ürünlerinin üretiminde 1’inci sırada olduklarını aktarırken, aynı zamanda mermerde dünyaca önemli şehirler arasında bulunduklarını anlattı. Şehrin tarihi ve turistik yönlerine değinen ve termalde yüksek potansiyellerinin bulunduğunu belirten Vali Tutulmaz, şu ifadeleri kullandı:



’’Bugün itibariyle 27 bin yatak kapasitesiyle termal turizm potansiyelimiz var. Bu yatak kapasitesine 11 tane 5 yıldızlı otel dahildir. Ayrıca belediye ruhsatlı devremülk şeklindeki toplam yatak kapasitemiz 27 bin rakamına ulaşıyor. Kalkınma planlarında ön görülen rakam ise 75 bin yatak kapasitesidir. Bu rakama en hızlık şekilde ulaşacağımıza eminiz’’.



"2020’de Afyonkarahisar’da 2 milyondan fazla turist konaklayacak"

2020 yılı için turist beklentilerini açıklayan Vali Tutulmaz, ’’2019’da 50 bini yabancı olmak üzere 1,7 milyon kişinin Afyonkarahisar’daki otellerde konakladı. Bu sayıyı 2020’de 2 milyonun üzerine çıkarmak istiyoruz. Ancak esas hedefimiz, gelen turistin kentten memnun ayrılması ve yeni turistler getirmesidir. Afyonkarahisar’ın tarihi değerleri üst düzey durumda. Bunları bir şekilde tanıtmamız gerekiyordu. Tanıtırken gerek sosyal medyayı ciddi şekilde kullandık gerekse Visit Afyon diye ilimizin tanıtımını sağlayan ve navigasyon sistemi ile desteklenmiş bir uygulama ve web sitesi oluşturduk. Gezilecek ve görülecek nereler varsa buraya dahil etmeye çalıştık. Böylece ilimizin daha çok tanınmasına vesile olduk. Değişik ağlarımızı da ön plana çıkarmamız gerekiyordu. Tarihi Kentler Birliğine dahil olduk. Buraya üye olan 42 şehirden birisiyiz. Avrupa Birliği düzeyinde olan uygulamayla artık ilimiz, tarihi termal rotasının parçası haline geldi’’ açıklamasında bulundu.



Vali Tutulmaz, Afyonkarahisar’da 400’den fazla tarihi konak bulunduğunu, camilerin, kalenin ve tarihi eserlerin yer aldığını belirterek, dijital medyada ilin bu yönlerini tanıtma çabası içinde olduklarını söyledi.



’’Gastronomi alanında 2019 UNESCO ’Yaratıcı Şehirler Ağı’na Afyonkarahisar dahil oldu’’

Afyonkarahisar’ın gastronomi açısından çok zengin birikiminin bulunduğunu dile getiren Vali Tutulmaz, lokumu, sucuğu, kaymağı, keşkeği, patatesli ekmeği, kaymaklı ekmek kadayıfı gibi Türkiye’ye ve dünyaya mal olmuş lezzetlerin şehri olduklarını anlattı. Vali Tutulmaz, sözlerine şöyle devam etti:



’’Geçen yıl içinde önem verdiğimiz alanlardan birisi de gastronomiydi. Daha önce çeşitli çalışmalarla ön plana çıkardığımız lezzetlerimizi taçlandırmamız gerekiyordu. Gastronomi alanında 2019 UNESCO ’Yaratıcı Şehirler Ağı’na Afyonkarahisar da dahil oldu ve bu alandaki 36 şehirden bir tanesi olduk. Değerlerimizi tanıtmak için gastronomi alanında değişik aktivitelerde bulunduk. Bunlar yapılırken şehrin kültürel derinliğine de bakılıyor. İlimiz, 3 bölgenin kesiştiği yerde. Bu kesişme zamanla kültürü de etkiliyor. İlimizde Ege, İç Anadolu, Marmara ve Akdeniz kültürlerini görebiliyoruz. Bu farklı kültürlerin bir araya gelmesinde uluslararası kazanımlarda etkisi oluyor’’.



’’Alternatif turizm her alanında olmaya başladık’’

Artık alternatif turizmin önemli merkezlerinden bir tanesinin de Afyonkarahisar’ın olacağını vurgulayan Vali Tutulmaz, ’’Her geçen gün alternatif turizm daha ön plana çıkmaya başladı. İlimiz gastronomide, termal turizm, doğal sporları ve takım sporları açısından kamp özellikleriyle önemli bir merkez olma yönünden hızlı ilerliyor. Alternatif turizm her alanında olmaya başladık’’ dedi.



’’Frigya Vadileri’ni değişik aktiviteler ile tanıtmaya devam edeceğiz’’

Frigya Vadileri konusunda tanıtım çalışmalarına devam edeceklerini bildiren Vali Tutulmaz, ’’Sadece şehir merkeziyle değil, yeni destinasyonlar oluşturmamız gerekiyordu. Bununla ilgili tarih ve kültür açısından gezilecek ve görülecek Frigya Vadileri bulunuyor. Bu bölgenin birçok özelliği var. Buralar yıllarca tanıtılmaya çalışıldı ama yeterli kıvama gelemediğini gördük. Bu dönemde yaptığımız çalışmalarla Cumhurbaşkanlığı tarafından burası Anadolu Açık Hava Müzesi olarak ilan edildi. Buna yönelik yatırımlar yapıldı. Bu bölgede butik oteller, organik lokantalar açılmaya başladı, gezi yolları yapıldı. Değişik aktiviteler ile bu bölgeyi tanıtmaya devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.



’’Parça üretimi için Airbus görüşmeleri son aşamaya geldi’’

Afyonkarahisar’ın sanayi durumunu değerlendiren Vali Tutulmaz, ’’İlimiz, sanayi şehri olma yönünde hızla ilerliyor. Tarım makineleri, mermer makineleri üretmeyle başlayan 20’ye yakın makine fabrikası var. Bu kadar makine üreten şehir az sayıdadır. Bunun verimini de almaya başladık. Bu makine fabrikalarının birinde kaya kamyonu üretilmeye başlandı. Bu kamyonlar tamamen ithal gelen kamyonlardı. Prototipi üretildi, 23 aydır test ediyor ve şu anda 2 kamyonun üretiminin de temeli başladı. Bu yıl inşallah 20 ila 40 arası kamyon taş ocaklarına çıkmış olacak. Bir yatırımcımız, kepçe ve diğer iş makinelerinde kullanılabilecek uzaktan kumandalı araç üretti. 1 kilometreye kadar uzaktan kumanda edilebilir durumda. Diğer bir yatırımcımız, şu anda hastanelerde kullanılan ve 17 hastane de bir fiil çalışan yeni yoğun bakım ünitesi; yenidoğan çocuklar ve beslenmesiyle ilgili aparatı yaparak Türkiye’nin bu yöndeki ithalatını azaltmış oldu. Yine bir yatırımcımız uçak şirketi Airbus görüşmelerini son aşamaya getirdi; inşallah yakında uçak şirketine yedek parça üretir hale gelecek’’ ifadelerini kullandı.



Vali Tutulmaz sözlerini şöyle tamamladı: ’’Hızlı trenin faaliyete geçecek olmasıyla birlikte önümüzdeki süreçte artık ilimizin, Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olduğunu göreceğiz. Her alanda potansiyeli var. Yatırımcısı genelde aile şirketi şeklinde, bu yatımlar çoğu zaman ayağı yere basan yatırımlardır. Bu da ekonomik krizleri rahat atlatılmasını sağlar. Ekonomik krizlerden en az etkilenen illerden birisiyiz’’.



’’Geçen yıl Mevlevihane ziyaretçi sayısı 450 bin oldu’’

Şehirdeki çalışmalar ve ziyaretçi sayısı hakkında bilgi veren Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, ’’Geçen yıl Mevlevihane ziyaretçi sayısı 450 bin oldu. Bu rakam ilimiz için önemli rakamdır. Özdilek Kavşağı’ndan yıllık geçen araç sayısı 1.2 milyon. Bu güzergahlarda gastronomi ile alakalı görsel ürünler sunum ve satış yeri planlıyoruz. Dünya Motokros Şampiyonası’na 2 yıl ev sahipliği yaptık. Bu noktada Türkiye’de tekiliz. Geçen yıl gelen ziyaretçi sayısı 40 binin üzerindeydi. Bu etkiliği bu sene festival ile planlıyoruz. Hem yurtiçi hem de yurtdışından gelen misafirlerimiz için kamp alanımız olacak. İstihdam çalışmalarımız da sürüyor. Bir yatırımcıyla görüşme üzerindeyiz, görüşmelerimiz bitmek üzere. Bin ve bin 500 kişinin istihdam edileceği bir fabrikayı şehrimize kazandıracağız’’ dedi.



’’Teknolojik termal serada Türkiye’de açık ara 1’inciyiz’’

Termal sera konusunda bilgi veren ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, ’’Gıdada jeotermalden faydalanarak yaptığımız seralarımız var. Domates üretimini yapıyoruz. 1 milyon 200 bin metrekarelik termal ve jeotermal seramız var. Seracılık Türkiye çapında 8’inci sıradayız. Teknolojik termal serada Türkiye’de açık ara 1’inciyiz. Termalde sadece turizmde faydalanmıyoruz, teknolojik tarımda da faydalanıyoruz. Ülkemize katma değerli tarım ürünleri üretiyoruz. Bunun ihracatını da yapıyoruz’’ şeklinde konuştu.



’’Sağlık Endüstri Bölgesi oluşturmak için çalışmalarımız var’’

Yapılacak Sağlık Endüstri Bölgesi dikkat çeken Serteser, ’’İlimizi, termalden yapılan sağlık turizminde ilk sıraya çıkarmak istiyoruz. Bunun için ekip halinde çalışıyoruz. Sağlık Endüstri Bölgesi oluşturmak için çalışmalarımız var. Bunun içinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da bulunmasını arzu ediyoruz. Buraya başvurmak için bir şirket kurulacak.En güzel yerde arazi ayrılmış durumda. Bu konuda da ilerliyoruz. Sağlık turizminde de en iyi yerde olacağız. Yatırım planlaması ilk aşamada 250 milyon dolar ancak toplam yatırım 1 milyar dolara çıkacak. Burada oteller, fizik tedavi merkezleri, wellness, SPA, yaşlı bakım evleri, ArGe merkezi, bu konularda üretim yapabilecek tesisler olacak. Burada çalışmalarımızı en üst düzeyde sürdürüyoruz. Burayı Türkiye’nin ilk Sağlık Endüstri Bölgesine sahip şehir yapacağız’’ açıklamasında bulundu.



Irak’a "yumurta ihracatını engellemeyin" çağrısı

Irak hükümeti tarafından Türkiye’den ithal edilen yumurtanın önüne engel konulduğunu hatırlatan Serteser, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu nedenle yumurta ihracatımız 2019’a önceki seneye göre yüzde 40 civarında düştü. ilk 4 ayda 23 milyon dolarlık ihracat yaptık sonra kesildi. Kuveyt, Bahreyn ve Umman gibi ülkelere bir miktar ihracat yaptık. Bu yumurtaların bir kısmının Irak’a gittiğini düşünüyoruz. Irak hükümeti burada kendi vatandaşına yanlış yapıyor, pahalıya yumurta yemelerine neden oluyor. 2019’da 363 milyon dolarlık ihracat yaptık. Aslında önceki yıla göre yüzde 2,04 olan Türkiye ortalamasının 3 katında fazla artış sağladık ihracatta. Yüzde 6,35 yükseldi ihracatımız. Yumurtada ihracat kaybımız 30 milyon dolar. Bu kaybı yaşamamış olmasaydık ihracatımız 400 milyon doları bulacaktı’’.



AfyonkarahisarİzmirAnkara yüksek hızlı tren hattının bir an önce bitirilmesini istediklerini dile getiren Serteser, toptan yumurtada KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi konusunda teşekkürlerini iletti.



’’Şehir olarak yıllık ihracatımız 360 milyon dolar’’

Cari açığa artı yönde katkı sağladıklarının altını çizen Serteser, ’’Yıllık ithalatımızı yaklaşık 80 milyon dolar, ihracatımız ise 360 milyon dolar. Bunda mermer sektörünün önemli payı var. Mermer sektörü geçen sene itibariyle 200 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Türkiye doğal taş ihracatının yaklaşık yüzde 11’ine denk geliyor. Mermer sektöründe iş insanlarımızın ayrı bir özelliği de var; ihracatlarını başka şehirlerdeki şirketler ve ocaklar vasıtasıyla yaptığı için ihracat rakamı olan yüzde 11’in aslında çok üstündedir. Mermer ihracatında İstanbul 1’inci, Afyonkarahisar 2’nci sıradadır. Bu konuda önemli hususu belirtmek istiyorum, 2 tür ihracat vardır; bir tanesi direkt ihracat yani firma direkt müşterisini bulur ve ihracatını yapar. Birde ihraç kayıtlı ihracat vardır; İstanbul’da bulunan firma müşteriyi bulur, buradaki üretici firmaya gelir ve malı alır. İstanbul’dan kendi şirketi adına ihracatını yapar. Buradaki bütün istidamı ve üretimi burada bulunan firma yapar. Sadece ihracatı İstanbul’daki ya da İzmir’deki firma yapar, ihracat bu illere yazılır. Bu konuyu daha önce bakanlıkla görüştük. Biz istiyoruz ki; ihracatı yapan firma ya da kişi ihracatın her türlü avantajından yararlansın ama ihracat üretimin yapıldığı ile yazılsın. Bizim bu durumdan çok kaybımız var. Bundan mermerde yaklaşık 100 milyon dolarlık bir kayıp yaşıyoruz’’ diye konuştu.

