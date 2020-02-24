Kaymakam Öztürk, huzurevi sakinleri ile bocce oynadı

Bolvadin Kaymakamı Adem Öztürk huzurevinde kalan yaşlılar ile bir araya gelerek bocce oynadı.

Kaymakam Adem Öztürk, Bolvadin Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek Huzurevi Müdürü Fikri Eker’den faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Yaşlılar ile bir araya gelen Kaymakam Öztürk, sohbet ederek sıkıntıları olup olmadığını sordu. Kaymakam Öztürk, huzurevinde kalan yaşlıların kendi evlerinde gibi rahat etmeleri için bütün imkanları seferber ettiklerini belirtti. Öztürk, ayrıca İller Arası Bocce Müsabakaları’nda finalde iyi dereceler elde eden yaşlılarla bocce oynadı. Yaşlılar ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

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