Sağlık Müdürü Korkmaz, Emirdağ ilçesinde sağlık ünitelerini inceledi

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Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, Emirdağ Devlet Hastanesi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonunu denetledi.

Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serhat Korkmaz, Emirdağ ilçesine giderek buradaki devlet hastanesi, aile sağlığı merkezi ve 112 istasyonunu denetledi. Emirdağ Devlet Hastanesinin poliklinik, servis ve yoğun bakım ünitelerini ziyaret eden Sağlık Müdürü Korkmaz, denetim yaptığı yerlerde idareci, doktor ve sağlık personeli ile görüşerek rutin işleyişin yanında salgının ilçedeki durumu hakkında da bilgi aldı.

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