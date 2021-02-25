Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar

Türkiye genelinde 1 Mart itibariyle yüz yüze eğitim ve öğretime başlanılması nedeniyle Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Kururlu tarafından yurtlarda kalacak öğrencilerin ve velilerin sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu yasaktan muaf tutulacakları bildirildi.
Afyonkarahisar Hıfzıssıhha Meclisi Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplanarak korona virüs ile ilgili bir takım kararlar aldı. Hıfzıssıhha kurulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesi ile kent genelinde 1 Mart itibariyle yüz yüze eğitime geçilecek olması nedeniyle önümüzdeki Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasından yurtlarda kalan öğrencilerin ve velilerin güzergahları doğrultusunda yasaktan muaf tutulmasına karar verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.