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Ortopedi tedavisinde kullanılacak “Afyon Plak” tıp literatürlerine girdi Afyonkarahisarlı doktorun geliştirdiği implant tescillendi Proje Türk Patent Enstitüsünden onay aldı Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Nuri Konya: “2 yıl içerisinde ameliyatlarda kullanılmaya başlayacak”

İHA

Ortopedi tedavisinde kullanılacak “Afyon Plak” tıp literatürlerine girdi Afyonkarahisarlı doktorun geliştirdiği implant tescillendi Proje Türk Patent Enstitüsünden onay aldı Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Nuri Konya: “2 yıl içerisinde ameliyatlarda kullanılmaya başlayacak”

Afyonkarahisar’da Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Nuri Konya'nın tasarlayarak “Afyon Plak” adını verdiği implant Türk Patent Enstitüsü tarafından kabul gördü. Geliştirilen yeni implantın uygulamaya başlamasıyla kalça protezi sonrasında gelişen kırık ameliyatlarının hem süresi kısalacak hem de yüzde 80 oranında maliyetler düşecek.
Kalça protezi sonrasında gelişen kırıkların tedavisine yönelik olarak implant tasarlayan Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Nuri Konya, Türk Patent Enstitüsünden onay aldı. Seri üretime geçilebilmesi için yasal sürecin tamamlanmasını bekleyen Konya, geliştirdiği ve “Afyon Plak” adını verdiği yeni implant yöntemi hakkında bilgiler verdi.
Bu buluşun ihtiyaca yönelik ortaya çıktığını kaydeden Konya, “Çeşitli ameliyatlar yapıyoruz. Kalça kırıklarında ya da eklem kireçlenmelerinde kalça eklemine protez dediğimiz bir yapay eklem uyguluyoruz. Çeşitli nedenler ile protezin bitiş noktasında, kemik erimesi ve travmalara bağlı, bazı kırıklar karşımıza çıkabiliyor. Bu durumlar için aslında plak ve kablo dediğimiz tedavi yöntemleri uygulanıyor.
Ameliyat esnasında karşılaşılan sıkıntıların aşılması noktasında ‘Afyon Plak’ yönteminin uygulanacağını aktaran Doç. Dr. Konya, “Ameliyatlar sırasında bazı sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Herhangi bir kalça kırığı olduğu zaman, protez yerleştiriliyor ve protezin bitim noktasından yeni bir kırık geliştiği zaman, kanalın içerisinde bir protez olmasından dolayı kırığın tespitinde oldukça zorlanıyoruz. Plak uygulamaları sırasında vida kullanıyoruz. Vida kısa kaldığı için tespitimiz yetersiz kalıyordu. Biz de bu durumu yenebilmek amacıyla, yeni bir plak model geliştirdik. U çivisi dediğimiz, sanayi ve ortopedi de kullanılan bir ürünümüz var. Bu U çivisini plağımıza adapte ederek yeni bir model geliştirdik. Bu sayede kırık tespitini kuvvetlendirerek, daha etkili bir tespit yapmayı başarmış olduk. Eski yöntemler ile yeni modelimizi Biyomekanik test cihazı aracılığıyla test ederek karşılaştırdığımız bir çalışmamız Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Derneği'nin (SICOT) yayın organı olan International Orthopeadics adlı dergi yayınlandı. Afyonkarahisar’da uzun yıllar hizmet ettiğimiz için ve Afyonlu olduğumuz için de bu plağın Afyon Plak olmasını uygun gördük” dedi.

Proje Türk Patent Enstitüsünden onay aldı
Proje için, Patent Enstitüsüne 2016 yılında başvuruda bulunduklarını belirten Konya, bu ürünün aynı zamanda kendilerinin ikinci patentli ürünü olduğuna dikkat çekti. Konya, “2018 yılında patent süreçleri tamamlandı. Ürünümüz özellikle yaşlı hastalarımız için, ameliyat sürelerini kısaltacak seviyededir. Çünkü bu tarz ameliyatlarda esas tedavi yöntemimiz; bu protezin çıkarılarak, yerine daha uzun saplı, tüm kemiği kat eden bir protez yerleştirilmesidir. Bunun maliyeti de oldukça fazladır. Revizyon olarak isimlendirdiğimiz bu ameliyatın maliyeti yaklaşık olarak 20 bin TL civarındadır. Biz bu işlem sayesinde, üretmiş olduğumuz plak ile işin maliyetini 23 bin TL'ye indirmiş olacağız. Ayrıca bu protezin tekrar kalçadan çıkarılması, yerine yeni protezlerin yapılması hem cerrahi olarak ameliyat süresini uzatıyor. Hem de kan kaybını artırarak hastaya ek bir yük getiriyor. Bazen sırf kanamalardan dolayı hastalarımızı kaybedebiliyoruz. Bu sayede hem kan kaybını, hem de anestezi süresini kısaltarak, hastanın rahatını artırmayı planlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“2 yıl içerisinde ameliyatlarda kullanılmaya başlayacak”
Bu ürünün 2 yıl içerisinde ameliyatlarda kullanılmaya başlayacağını kaydeden Konya, “Ameliyat sonrasında hastalarımızın, ameliyatlarının süresi kısaldığı için, oluşan yaralarının da iyileşmesi daha kısa sürece gerçekleşecektir. Buna bağlı olarak da hastanın normal yaşama dönme süresi de daha hızlı olacaktır. CE Belgelendirme süreçlerimiz devam etmektedir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra klinik sonuçlarımızı göreceğiz. Ürünümüz için etik kurulundan onayımızı aldık. Ürün için seri üretime geçtikten ve Sağlık Bakanlığından onay aldıktan sonra seri üretime ve hasta üzerinde kullanıma geçilecektir” dedi.

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